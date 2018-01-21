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Иранский фрегат переломился пополам в Каспийском море

Иранский фрегат Damavand переломился на две части после сильного шторма в Каспийском море, передало агентство «Синьхуа». Сейчас судно находится в полузатопленном состоянии у волнолома в порту Бендер-Энзели.

По информации специализированного ресурса FleetMon, корабль бросило на волнолом 10 января из-за сильного шторма и ошибок команды. Шестеро человек выпали за борт, двоих из них спасти не удалось. Первоначально ВМФ Ирана сообщал о незначительных повреждениях. Однако на опубликованных накануне фото видно, что корабль переломился перед вертолетной палубой и его возвращение в строй под большим вопросом.

Damavand водоизмещением 1500 т - один из крупнейших и новейших (построен в 2013 г.) кораблей иранского флота. С его потерей у Ирана в Каспийском море остался единственный современный фрегат - систершип Jamaran. В российской каспийской флотилии, помимо других кораблей, три современных МРК проекта 21631 с ракетами «Калибр».