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Лавров назвал условия появления в Донбассе миротворцев ООН

Россия готова к обсуждению инициативы о вводе миротворцев в Донбассе только в контексте минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту». Он пояснил, что Москва подразумевала появление миротворцев в регионе в качестве «вооруженных охранников ООН» для безоружной миссии наблюдателей ОБСЕ.

Лавров напомнил, что по условиям минских соглашений сначала необходима амнистия, затем введение в действие уже принятого закона об особом статусе и включение его положений в конституцию Украины, и только после этого проведение выборов. «Нам говорят, что раз мы принимаем концепцию миротворцев, то давайте их сделаем ответственными за все, что происходит по правую сторону от линии соприкосновения, пусть они обеспечат безопасность вплоть до границы с Россией. Тогда в этих условиях мы проведем выборы, и все будет хорошо», – пересказал Лавров позицию своих зарубежных коллег.

Российский министр подчеркнул, что очередность выполнения пунктов минских соглашений должна гарантировать жителям Донбасса безопасность (положение об амнистии), а также защиту статуса русского языка, участие в назначении судей, прокуроров, существование народной милиции (особый статус). «Но когда нам говорят, что они все это сделают – проведут амнистию, дадут особый статус и организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там «заказывали бал», – это не пройдет. Это «красная линия», – подчеркнул Лавров.