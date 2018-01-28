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ФБК сообщил о взломе двери полицией из-за звонка о заложенной бомбе

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) оппозиционера Алексея Навального из-за звонка о заложенной бомбе, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

В трансляции Youtube-канала «Навальный-Live» она заявила, что полиция вошла в офис, выпилив дверь «болгаркой», и вывела сотрудников из студии. В связи с этим в здании проводилась эвакуация, добавила пресс-секретарь ФБК. Задержан ведущий новостей Navalnylive Дмитрий Низовцев, сообщил сам оппозиционер.

В России сегодня проходят акции протеста против участия в выборах – «забастовка избирателей», организованная Навальным. Акции должны пройти в 118 городах, власти согласовали митинги в 80% случаев, говорил оппозиционер. Первые митинги прошли в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Магадане, Чите, Улан-Удэ и Комсомольске-на-Амуре. В Москве и Санкт-Петербурге акции не согласованы.

Забастовку избирателей» Навальный объявил, поскольку его не допустили к участию в выборах президента из-за судимости по тяжкой статье по делу «Кировлеса». Поскольку для властей первоочередным на выборах является вопрос явки, то Навальный призвал не участвовать в выборах.