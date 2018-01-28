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Турция заявила о ликвидации почти 500 боевиков в Африне

С начала наземной операции «Оливковая ветвь», проводимой турецкой армией в сирийском Африне, были убиты 484 боевика курдских военизированных формирований, а также ИГ (запрещенная в России террористическая организация), сообщил сегодня Генштаб Турции. Еще накануне речь шла о 394 «курдских боевиках и террористах ИГ». Объявленные потери турецкой стороны - менее 10 человек.

Турецкие ВВС нанесли авиаудары по укреплениям «Рабочей партии Курадистана» (РПК), курдской партии «Демократический союз» (PYD), «Сил самообороны курдов» (YPG) и ИГ, сообщило агентство «Анадолу», ссылаясь на Генштаб.

«Мишенями в ходе операции являются только террористы, их укрытия, огневые точки, склады с оружием и военная техника, и принимаются все меры для предотвращения жертв среди мирного населения», - сказано в сообщении. Отмечается, что «все семь самолетов, задействованных в операции, вернулись на аэродромы базирования. Операция "Оливковая ветвь" продолжается в соответствии с планом».

Операция Турции в Африне началась 20 января. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции очистят приграничные территории Сирии от террористов, а после на освобожденной территории будут созданы условия для возвращения около 3,5 млн беженцев.