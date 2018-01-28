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Европа приблизилась к торговому соглашению с Латинской Америкой в обход США

Евросоюз приблизился к соглашению о свободной торговле с региональным экономическим союзом Латинской Америки МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) в попытке противодействовать политике торговых барьеров президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

￼По данным агентства, встреча официальных представителей ЕС с МЕРКОСУР состоится 30 января в Брюсселе и перспективы соглашения хорошие. «Мы намерены завершить оформление соглашения в ближайшее время, потому что времени мало», - заявила комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрём. В декабре ЕС и Япония завершили переговоры о создании крупнейшей мировой зоны свободной торговли.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что видит много проблем в товарообороте с ЕС. «Это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли», - сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Трамп считает, что американским товарам «очень сложно» войти на европейский рынок. «А они поставляют нам свои товары — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно», - подчеркнул Трамп.

На минувшей неделе Трамп задействовал тарифные меры по защите внутреннего рынка стиральных машин и солнечных батарей.