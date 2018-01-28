Политика

Новости

МВД оценило число участников «Забастовки избирателей» в 3500 человек

Акции «Забастовка избирателей» сторонников Алексея Навального в городах России прошли без грубых нарушений общественного порядка с участием примерно 3500 человек, сообщил в воскресенье пресс-центр МВД.

Согласованные акции прошли в 46 субъектах федерации. По данным МВД, в Екатеринбурге акция собрала около 1000 человек. В Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников. В Магнитогорске, Оренбурге, Кургане - не более 100 человек, Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске - около 200 человек, Новосибирске - 600, Нижнем Новгороде - 550. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек. «В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек», - сказал собеседник агентства.

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, добавил он. «Безопасность граждан обеспечена в полном объеме, грубых нарушений правопорядка не допущено», - говорится в сообщении пресс-центра.

«Забастовка избирателей» в Петербурге

«Забастовка избирателей» в Петербурге