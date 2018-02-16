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Прокурор попросил приговорить Шакро Молодого к 10 годам колонии

Представитель обвинения попросил приговорить вора в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов) к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать на 700 000 руб. по уголовному делу о вымогательстве, передает «Интерфакс».

Обвинение предложило наказание в ходе прений сторон во время заседания Никулинского суда Москвы. «Прошу признать Калашова виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 700 000 руб.», - сказал прокурор в суде.

Другого криминального авторитета, проходящего по делу, - помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец) прокурор попросил признать виновным в вымогательстве и назначить ему 9,5 года колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 000 руб.

Еще 10 фигурантов уголовного дела обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 года колонии и различным штрафам.