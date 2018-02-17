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Лавров назвал иррациональным мифом заявления о российской угрозе

Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран являются ошибочными стереотипами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду – от Brexit до каталонского референдума», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Министр добавил, что не будет никаким образом реагировать на доклад США о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. «Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления», – сказал Лавров. Пока не будет фактов, все это является «трепотней», заключил министр.

В пятницу минюст США опубликовал документ, согласно которому 13 россиян обвиняются во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Все они являются сотрудниками Агентства интернет-исследований. В список попал бизнесмен Евгений Пригожин, который отрицает свою связь с компанией.