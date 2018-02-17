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В Киеве радикалы сорвали и сожгли флаг со здания Россотрудничества

Украинские националисты сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его, сообщает «Интерфакс». Фотографии и видео акции опубликованы на странице организации С14 в Facebook.

Из сообщений организации следует, что в акции принимали участие активисты С14, запрещенного в России «Правого сектора», организации «Традиция и порядок» и других.

В отделении полиции Киева агентству подтвердили, что днем в субботу около 20 человек вошли в здание Россотрудничества, затем сорвали и сожгли флаг. Задержанных нет, сотрудники российского ведомства не пострадали.

Это не первый случай нападения на здание Россотрудничества в Киеве. В прошлом году представители украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в представительство Россотрудничества перед проведением «Тотального диктанта» по русскому языку и не пустили его участников в здание.