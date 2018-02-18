Порошенко решил лично участвовать в суде по делу о событиях на майдане

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Кадыров отказал напавшему на церковь в Кизляре в праве называться мусульманином

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавший на православную церковь в дагестанском Кизляре не имеет права называться мусульманином.

«Я потрясен кровавым событием в Кизляре. В результате открытого местным жителем из охотничьего ружья огня погибли и пострадали люди. Этому нет и не может быть никакого оправдания», - написал Кадыров в канале Kadyrov_95 в Telegram.

По оценке главы Чечни, стрелявший не является мусульманином или христианином. «Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей», - подчеркнул Кадыров.

«Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого ни косвенного отношения к исламу. Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами! Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние», - заявил Кадыров, выразив соболезнования родным и близким погибших.

В воскресенье в городе Кизляре вооруженный преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви. Погибли пять женщин, еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями. Следственный комитет России (СКР) сообщил, что при попытке задержания нападавший ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Личность нападавшего установлена - это местный житель 1995 года рождения.

Муфтият Республики Дагестан назвал нападавшего ваххабитом, также отказав ему в праве называться мусульманином. По данным «Интерфакса», при обыске в доме нападавшего найдено его видеообращение на фоне флага террористической организации ИГ (запрещена в России).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был потрясен расстрелом прихожан в Кизляре и выразил соболезнования родственникам погибших. По сообщению патриаршей пресс-службы, предстоятель РПЦ расценивает «это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе». РПЦ настаивает на «самом тщательном расследовании этого преступления».