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В Сирии обстреляли жилые кварталы и российский Центр по примирению

Незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Об этом говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться, отмечается в сообщении. Под обстрел попали также жилые кварталы и гостиницы Дамаска. По данным ЦПВС, боевики выпустили 14 мин, ранения получили девять мирных жителей. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, отмечает ЦПВС.

Кроме того, были отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

Террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России организация) прицельно обстреляли центр Дамаска из минометов, писал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России. В Восточной Гуте за сутки погибло около 100 человек, по данным наблюдательной организации «Сирийская обсерватория по правам человека».

Тем временем российский МИД сообщил, что нескольким десяткам граждан России, раненным в Сирии, помогли вернуться в Россию для лечения. Ведомство не уточнило, где они получили ранения и при каких обстоятельствах. Известно лишь то, что это было «недавнее военное столкновение». В Сирии находятся россияне, которые поехали туда «по своей воле и с разными целями», сообщил МИД.