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Собчак рассказала о появлении Путина на ее крещении

Кандидат в президенты России Ксения Собчак опровергла предположения о том, что действующий президент России Владимир Путин является ее крестным отцом. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Также она уточнила, что у нее нет с Путиным личных контактов. Ранее они встречались на траурных мероприятиях в годовщину смерти ее отца.

Собчак рассказала, что ее крестили в 12 лет, тогда это не было для нее значимым событием. «Мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви, – вспомнила кандидат в президенты. «Там в тот момент был Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», – пояснила Собчак. Этот вопрос не занимал ее до тех пор, пока фотографии из храма не стали темой общественного обсуждения, пояснила Собчак. Тогда она решила выяснить подробности у матери.

Комментируя ход избирательной кампании, Собчак сравнила ее с движением вверх на американских горках, отметив, что статус кандидата в президенты защищает ее от нападок. Она не исключила, что после 18 марта найдутся желающие отомстить ей за ее резкие высказывания в ходе избирательной кампании.