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Яшин и Навальный призвали сторонников не участвовать в открытии памятной доски Немцову

Движение «Солидарность», одним из основателей которого был Борис Немцов, не станет участвовать в инициированной кандидатом в президенты Ксенией Собчак акции открытия мемориальной доски в память об убитом политике, заявил председатель политсовета организации Илья Яшин.

Открытие памятной доски на доме, где в последние годы жил Немцов, состоится 16 марта. Бюро «Солидарности» приветствует это событие и призывает «сторонников демократического движения России» прийти к дому № 3 на Малой Ордынке в субботу, чтобы возложить цветы и почтить память Немцова, написал Яшин на своей странице в Facebook.

«Сразу оговорюсь: в завтрашнем «официальном открытии» доски мы участвовать не будем, потому что расцениваем его как предвыборное мероприятие. Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании», — подчеркнул Яшин.

«А еще больше нас коробят благодарности и реверансы в адрес [мэра Москвы Сергея] Собянина, — заявил политик. — Подчиненные мэру городские службы почти три года варварски громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту. И установка памятной доски стала результатом давления на власть со стороны гражданского общества, а не доброй воли Собянина».

Решение «Солидарности» поддержал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Памятная доска должна быть и ее установка является заслугой многих людей, которые добивались этого на протяжении длительного времени, но «Солидарность» правильно отказывается участвовать в «предвыборной акции Собянина – Собчак», написал Навальный в своем Telegram-канале.

Власти Москвы одобрили установку памятной доски после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак. «27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. В правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели», — написал Собянин на своей странице в Twitter. — Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову. Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей этого дома».

Осенью 2017 г. мемориальная доска на доме Немцова была установлена по инициативе проживающего в доме муниципального депутата Сергея Маркова при поддержке других жильцов. Однако департамент культурного наследия Москвы назвал установку доски незаконной. Табличку дважды снимали активисты движения SERB.

Акция памяти Бориса Немцова