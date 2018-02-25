Политика / Демократия

Акция памяти Бориса Немцова

По данным МВД, в шествии приняли участие около 4500 человек
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Комментарии  ()
sumandr
17:53 25.02.2018
Они хоть куда-то ходят, и имеют свою гражданскую позицию, пока вы диван продавливаете.
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