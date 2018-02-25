Акция памяти Бориса Немцова
По данным МВД, в шествии приняли участие около 4500 человек
25 февраля в Москве прошла акция памяти Бориса Немцова
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Участники акции несли флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты
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Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие было согласовано с московскими властями
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По данным МВД, в акции приняли участие около 4500 человек. Организация «Белый счетчик» сообщила о 7600 участников шествия. Организаторы заявляли 30 000
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Движение по Страстному бульвару, где начиналась акция, было перекрыто. На самом бульваре дежурили десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и кандидат в президенты Ксения Собчак
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Лидер движения «Солидарность» Илья Яшин
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Лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политке Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Шествие в память о политике Борисе Немцове
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