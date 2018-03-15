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Борис Джонсон сообщил о возможных мерах против состоятельных россиян

Британская полиция может привлечь к ответственности богатых россиян, чье состояние связано с отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью телеканалу BBC, передает Reuters.

«Люди хотят видеть, что правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, и чье богатство может быть связано с их отношениями с Владимиром Путиным», – сказал министр иностранных дел Великобритании.

Позже Джонсон в разговоре с радио BBC отметил, что британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями вели расследование в отношении широкого круга людей. Однако он отказался называть их имена.

Такие действия Великобритании будут связаны с ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В среду премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о разрыве отношений с Россией из-за произошедшего. В частности, будут высланы 23 российских дипломата, официальные лица не приедут на Чемпионат мира по футболу-2018, ужесточены проверки частных авиарейсов, грузоперевозок, усилится таможенный контроль. Великобритания также будет замораживать российские активы при наличии доказательств, что они могут использоваться с целью угрозы жизни или собственности граждан и жителей Соединенного Королевства.

Кроме того, Джонсон отметил, что его радует поддержка США и других союзников, хотя пока нет ясности, будет ли скоординированный международный ответ. Ранее представитель США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли сказала, что их страна уверена в причастности России к отравлению. Еще несколько стран – Польша, Швеция и Нидерланды – выразили солидарность с Великобританией.

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