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Постпред России при ООН обвинил Великобританию в производстве «Новичка»

В России никогда не велась разработка нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Лондону следовало бы разобраться с тем, что происходит у них», – отметил Небензя. По его словам, если Великобритания уверена, что в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был использован «Новичок», то у Британии есть это вещество, его образцы и она способна его производить.

С начала 1970-х годов в целом ряде стран реализовывались программы отравляющих веществ под таким названием vx, среди них США и СССР, отметил Небензя. В 1992 г. советские разработки химоружия были прекращены, в 2017 г. Россия уничтожила его запасы, а США до сих пор этого не сделали, добавил он.

В середине 1990-х годов западные спецслужбы вывезли из России ряд специалистов и документацию, они продолжили исследования в данном направлении, среди этих стран есть Великобритания и США, отметил Небензя. Они достигли результатов по созданию новых отравляющих веществ, которые классифицируют под общим названием «Новичок», что подтверждено более чем 200 открытыми источниками стран НАТО, добавил он.

Небензя отметил, что России не выгодна ситуация с отравлением Скрипаля и его дочери накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу, зато это выгодно «нескольким странам». Скрипаля в России обвинили, он отбыл срок, его помиловали, выдали Великобритании, он не представлял никакой угрозы, подчеркнул Небензя: «Зато он подходит для роли жертвы и черного пиара». По мнению постпреда России при ООН, Великобритания ведет «очернительство России, не гнушаясь никакими методами».

Он подчеркнул, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля и попросил Соединенное Королевство предоставить образцы вещества для совместного расследования. «Нам бояться и скрывать нечего», – заключил Небензя.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии юго-западе Англии. Их отравили нервно-паралитическим веществом. По мнению Великобритании, это был разработанный в СССР «Новичок». Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля и его дочери Россию. На заседании Совбеза ООН несколько стран выразили солидарность с Великобританией – это США, Польша, Швеция и Нидерланды.

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