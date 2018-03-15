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Макрон пообещал скоро объявить о мерах против России из-за отравления Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие дни рассказать о мерах, которые Франция примет в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, сообщает агентство Reuters.

«Все заставляет нас думать, что ответственность за произошедшее действительно лежит на России», - сказал Макрон, отметив, что в ближайшие дни объявит об ответе Парижа.

Официальный представитель правительства республики Бенжамен Гриво 14 марта говорил, что французская сторона не будет вводить серьезных мер до официальных выводов следователей о причинах случившегося. Он подчеркивал, что власти Франции «не занимаются политической фантастикой по таким серьезным темам».

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в «незаконном использовании силы против» ее страны в связи с делом Скрипаля. Британские власти приняли решение о высылке 23 российских дипломатов из страны в течение недели. Великобритания также решила отказаться от отправки своих официальных лиц на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Великобритания пытается ввести в заблуждение мировую общественность.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британские спецслужбы считают, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ