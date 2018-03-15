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Песков опроверг сообщения о строительстве «Роснефтью» резиденции для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию «Центра управления расследованиями» (ЦУР) о том, что «Роснефть» якобы возводит для главы государства Владимира Путина новую резиденцию, передает ТАСС. Песков также назвал вымыслом утверждения о наличии счетов в банках в Латвии у дочерей президента.

«И то, и другое - полный вымысел, говоря по-русски, полная неправда», - заявил Песков. По его словам, никакие новые резиденции для президента не строятся и «тем более не могут строиться за счет компаний».

Дочери президента не имеют счетов в иностранных банках, живут и работают на родине, сказал Песков.

В среду ЦУР опубликовал фильм о главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине. В фильме, в частности, утверждается, что компания инвестировала $385 млн в строительство горнолыжного курорта «Лунная поляна» для президента России. Кроме того, авторы фильма также заявили, что компания строит новую резиденцию для Путина на берегу Енисея под видом спортивно-оздоровительного комплекса для одной из «дочек».