Политика

Новости

Пригожин откажется от McDonald's из-за санкций США

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что его бизнес не связан с США, поэтому новые санкции его не беспокоят. В ответ на них он пообещал не ходить в McDonald's, сообщает «РИА Новости».

В четверг США расширили санкции против России. В санкционный список попала одна организация и 14 человек – «Агентство интернет-исследований» Пригожина (еще известно как «фабрика троллей») и его сотрудники. Их подозревают во вмешательстве в последние президентские выборы в США.

Новые санкции объясняются «злокачественной» киберактивностью в России, отметил министр США Стивен Мнучин. Речь не только о вмешательстве в американские президентские выборы, но и о других кибератаках, в том числе с помощью вируса NotPetya, добавляет он.

Пригожин и его другие компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг» – уже попадали под санкции США. В частности, они были в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как McDonald's открывался в России