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В адрес российских дипломатов в Лондоне поступают угрозы

Посольство России в Лондоне получает угрозы в адрес дипломатов. Об этом рассказал руководитель российского дипломатического представительства в Великобритании Александр Яковенко, передает ТАСС.

«С основным массивом поступающих обращений в посольство поступает и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами», – отметил он. По его словам, дипломатическое представительство по каждому случаю сотрудничает с полицией.

Яковенко заявил, что посольство серьезно относится к угрозам в адрес дипломатов, хотя таких обращений мало. «Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей и людей с криминальным прошлым. От них можно ожидать чего угодно», – добавил дипломат. По его словам, российская сторона удовлетворена действиями полицейских.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовящейся высылке 23 российских дипломатов. Такое решение принято из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Двусторонние контакты двух стран на дипломатическом уровне будут заморожены.

Тереза Мэй посетила Солсбери