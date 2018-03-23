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Лидеры ЕС договорились об отзыве из России своего посла для консультаций

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер будет отозван в Брюссель для консультаций в связи с ситуацией вокруг дела Скрипаля. Об этом сообщил премьер Швеции Стефан Левен по итогам первого дня саммита ЕС, проходящего в бельгийской столице. Ранее об этом заявил источник Reuters в дипломатических кругах.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте уточнил, что отзыв посла – не является санкцией против России, он отозван временно, для консультаций, отмечает Associated Press.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск написал в своем твиттере, что совет «согласен с правительством Великобритании в том, что, вероятнее всего, ответственность за атаку в Солсбери несет Россия, и этому делу нет другого правдоподобного объяснения».

Аналогичную позицию заняли и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. По итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй они пришли к выводу о необходимости дать сильный европейский ответ на действия России и договорились сотрудничать по этому вопросу.

Как сообщал Bloomberg, Мэй, объявившая о высылке из Великобритании 23 российских послов, намерена добиться аналогичных действий и со стороны других европейских правительств.