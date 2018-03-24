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Генштаб назвал возможные особенности войн будущего

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов назвал основные особенности войн, которые могут произойти в будущем. По его мнению, помимо традиционного оружия в будущем будут использоваться робототехнические комплексы, информационные технологии и космические средства.

Кроме того, «особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации», добавил генерал. В первую очередь атаке будут подвергаться объекты экономики и система государственного управления противника, считает он.

«Это только контуры наиболее вероятной войны будущего. Вместе с тем спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк, и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них», – сказал Герасимов (цитата «Интерфакса»).

Он отметил, что подготовка Вооруженных сил России ведется с учетом этих тенденций. В частности, развиваются новые виды войск, повышается уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой.

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