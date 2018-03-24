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Политика
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Генштаб назвал возможные особенности войн будущего

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов назвал основные особенности войн, которые могут произойти в будущем. По его мнению, помимо традиционного оружия в будущем будут использоваться робототехнические комплексы, информационные технологии и космические средства.

Кроме того, «особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации», добавил генерал. В первую очередь атаке будут подвергаться объекты экономики и система государственного управления противника, считает он.

«Это только контуры наиболее вероятной войны будущего. Вместе с тем спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк, и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них», – сказал Герасимов (цитата «Интерфакса»).

Он отметил, что подготовка Вооруженных сил России ведется с учетом этих тенденций. В частности, развиваются новые виды войск, повышается уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
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Председателем итальянского сената впервые стала женщина

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Председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберти Казеллати, сообщает La Stampa. Ее поддержали 240 сенаторов из 319. Впервые в истории Италии вторую должность в стране после президента заняла женщина.

Казеллати родилась в 1946 г., имеет юридическое образование. В 1994 г. она стала членом правой партии «Вперед, Италия», лидером которой является Сильвио Берлускони. В этом же году Казеллати впервые была избрана сенатором. Местные СМИ характеризуют ее как «железную сторонницу» Берлускони.

Казеллати занимала руководящие должности в двух правительствах Сильвио Берлускони: в 2004-2006 гг. она была заместителем министра здравоохранения, в 2008-2011 гг. – занимала должность замминистра юстиции. 

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Политика
Новости

В Дагестане ликвидирован боевик

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов провели контртеррористическую операцию в селе Анди Ботлихского района Дагестана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее сообщалось, что в селе Анди введен режим КТО. Основанием для этого послужила поступившая в НАК информация о том, что в населенном пункте могут скрываться боевики.

Информация о пострадавших от правоохранителей не поступала. О личности ликвидированного боевика пока ничего не сообщается. Также неизвестно, был ли он один или с сообщниками.

Политика
Новости

Два человека погибли в результате взрыва в Египте

Ведомости
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Мощный взрыв произошел в субботу во втором по размеру городе Египта Александрии, сообщает Reuters. Погибли два человека, в том числе один полицейский. Еще четыре сотрудника правоохранительных органов пострадали.

Заминированный автомобиль взорвался на одной из улиц города. Отмечается, что теракт произошел за два дня до проведения в стране президентских выборов.

В феврале запрещенная террористическая организация «Исламское государство» выпустила видео, в котором призвала своих сторонников атаковать силовиков и политиков во время выборов в Египте. 

Технологии
Новости

Viber не сможет выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки

Ведомости
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Мессенджер Viber готов сотрудничать с властями разных стран, но ключи для дешифровки сообщений предоставить не сможет, потому что их просто нет. Об этом РБК сообщил операционный директор компании Viber Media S.a.r.I. («дочка» японского Rakuten) Майкл Шмилов.

По его мнению, сотрудничать с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям. «Разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности, и т. д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать», – сказал Шмилов.

В частности, это касается передачи ключей шифрования, потому что «нельзя дать то, чего нет», пояснил он. «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», – говорит Шмилов.

Все основные функции Viber (звонки, личные и групповые сообщения и т. д.) защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования. Это означает, что ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов и компания-разработчик не имеет доступа к ним.

Viber является одним из самых популярных мессенджеров в России. В январе ежедневная аудитория Viber, по данным Mediascope, в городах с населением от 100 000 человек на десктопах и в мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Для сравнения: у «В контакте» – 22,6 млн, WhatsApp – 12,2 млн, у «Одноклассников» – 7,4 млн, Facebook – 5 млн, Telegram – 2,5 млн.

Отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки грозит блокировкой другому мессенджеру – Telegram. 20 марта Верховный суд России отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений. 

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Политика
Новости

Грудинин сбрил усы

Ведомости
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Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы, признав, что проиграл в споре с видеоблогером Юрием Дудем. Политик обещал избавиться от усов, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В противном случае блогер должен был побриться налысо.

Сначала фотография Грудинина без усов появилась в Instagram. «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», – говорилось в подписи к ней. Позже сообщение было удалено, а представители КПРФ заявили, что фото не настоящее.

Однако через некоторое время на YouTube появился ролик, в котором Грудинин подтвердил, что сбрил усы. При этом политик заявил, что не верит результатам, которые в пятницу обнародовал ЦИК. Согласно окончательным данным, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов.

«Я абсолютно убежден в том, что мы набрали гораздо больше голосов. Но никто не обещал честных выборов. То есть обещали, но не сдержали слово. Поэтому я формально проиграл это пари. Поэтому я, как честный человек, должен, конечно, сбрить усы», – сказал Грудинин. Политик рассказал, что больше 30 лет не брил усы. 

Недвижимость
Новости

В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

Ведомости
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В центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню, высота которой составляла почти 220 м. Она была самым высоким сооружением города. На месте башни планируется построить многофункциональную ледовую арену.

Как рассказали «Интерфаксу» в подрядной компании «Р.В.С.», которая проводила работы по сносу, башня была демонтирована методом направленного разрушения в два этапа: сначала была взорвана нижняя часть, затем упала верхняя.

Местные жители собрались, чтобы посмотреть на снос. Сначала прозвучала громкая сирена, затем раздался взрыв и башня завалилась на бок, подняв огромное облако пыли.

Строительство телебашни началось еще в 1983 г. Ее высота должна была составить 361 м. Строительство активно велось до 1991 г., но потом было заморожено из-за проблем с финансированием.

Политика
Новости

Песков назвал чушью сообщения о связи Савченко с Кремлем

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о связи депутата Верховной рады Надежды Савченко с Кремлем. Так он прокомментировал утверждение о том, что Савченко была завербована российскими властями, когда находилась в тюрьме в России.

Песков в шутку предположил, что это версия британских властей. «Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии», – сказал Песков в интервью телеканалу «Мир» (цитата «Интерфакса»). Арест Савченко – это «глубоко внутренне дело Украины», добавил Песков.

Савченко задержали 22 марта на выходе из Верховной рады. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. По версии следствия, она планировала совершить военный переворот в стране. В пятницу, 23 марта, суд в Киеве принял решение арестовать Савченко на два месяца. Савченко считает решение о своем задержании политическим, она объявила голодовку.

Как Надежда Савченко приезжала в Москву

Технологии
Новости

Тим Кук призвал ужесточить правила конфиденциальности в связи с утечкой данных в Facebook

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Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук считает, что необходимо ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Об этом он заявил на форуме в Пекине, комментируя утечку данных пользователей Facebook. Кук считает, что нужны «хорошо продуманные» правила, которые бы препятствовали объединению информации и применению ее новыми способами без согласия пользователей.

«Каждый имеет возможность узнать, что вы просматривали в течение нескольких лет, кто находится в списке ваших контактов, кто есть в их контактах, что вам нравится и не нравится, и другие интимные детали вашей жизни, – с моей точки зрения, такой возможности не должно быть», – приводит Bloomberg слова Кука.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

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Политика
Новости

Песков опроверг сообщения о просьбе Скрипаля вернуться в Россию

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Кремль опроверг сообщения СМИ о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у президента Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. «Нет. Это не так», – сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова сообщила, что экс-полковник ГРУ несколько лет назад написал письмо Путину, в котором попросил помиловать его и разрешить вернуться в Россию.

«В 2012-м, по-моему, он (Сергей Скрипаль – ред.) мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали по телефону. Он мне позвонил из Лондона», – рассказал Тимошков. По его словам, Скрипаль говорил, что хочет вернуться в Россию, потому что у него там родственники.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Трамп подписал закон о бюджете США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, сообщает Reuters. Президент отметил, что сделал это неохотно, потому что в документе много вещей, которыми он недоволен.

«Так как это важно для обеспечения национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете», — пояснил Трамп. Он предупредил, что в дальнейшем не будет подписывать бюджеты, если в них будет так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и «дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается».

Трамп отметил, что он серьезно раздумывал над тем, чтобы заблокировать бюджет, но достижения в сфере финансирования обороны, предусмотренные в проекте бюджета, остановили его.

Если бы Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 г.

100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа

Стиль жизни
Новости

Назначен новый художественный руководитель МХТ имени Чехова

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Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям», — цитирует министра «РИА Новости».

Позже Мединский сообщил ТАСС, что предложил режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым театр-студию «Табакерка». По словам министра, Машков пока думает. Мединский добавил, что кандидатура режиссера рассматривалась и на должность худрука МХТ имени Чехова, но он отказался в пользу Женовача.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ был первый заместитель Табакова Юрий Кравец.

Роли Олега Табакова: с 1960-х по 2010-е

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