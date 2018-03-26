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Мэй назвала возможное число пострадавших в Солсбери от инцидента со Скрипалем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании в парламенте заявила, что в Солсбери около 130 человек могли пострадать от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», пишет Huffingtonpost.

«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии. К сожалению, в конце прошлой недели врачи сообщили, что их состояние вряд ли изменится в ближайшее время, и они, возможно, не смогут полностью восстановиться», - заявила Мэй.

По ее словам, это говорит о совершенно варварском характере нападения, с которым «могли столкнуться сотни невинных граждан в Солсбери».

«В больнице было обследовано более 50 человек, сержант Ник Бэйли серьезно заболел», - отметила она.

4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британские власти ранее обвинили Россию в причастности к данному инциденту. В Кремле отвергают обвинения.

Тереза Мэй посетила Солсбери