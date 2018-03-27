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Захарова назвала презентацию о Солсбери для иностранных послов провалом Мэй

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала подготовленную Лондоном для иностранных послов презентацию из шести слайдов провалом британского премьера Терезы Мэй. 22 марта документ был представлен послам иностранных государств на закрытом брифинге в посольстве Великобритании в Москве. Копию презентации опубликовала газета «Коммерсантъ».

«Коммерсантъ» раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к «делу Скрипалей», – написала Захарова на странице в Facebook.

По ее словам, данная презентация свидетельствует о крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением со стороны Великобритании. На основе «шести картинок» другие государства поверили в возможную причастность России к химической атаке в Солсбери.

Презентация состоит из шести слайдов. Первый слайд представляет собой титульный лист, второй – тезисную хронологию произошедших в Солсбери событий. На третьем и четвертом листах приведена информация о воздействии нервно-паралитического газа на организм человека. При этом в презентации утверждается, что производить такое химическое оружие могла только Россия.

На пятом слайде перечислены пункты, которые, по мнению Лондона, якобы доказывают вину России: присоединение Крыма, крушение малазийского Boeing, вмешательство в выборы президента в США, попытка госпереворота в Черногории. В заключение перечислены меры, которые британские власти уже приняли или собираются применить в отношении Москвы в будущем.

4 марта в Солсбери неизвестные лица отравили неустановленным химическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон официально обвинил Россию в причастности к нападению на Скрипалей. Кремль неоднократно отрицал вину.

Тереза Мэй посетила Солсбери