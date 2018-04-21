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Собянин предупредил москвичей о штормовом ветре

Скорость ветра в Москве в субботу может достигать 25 м/с, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС. «Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями», – написал он в Twitter. Собянин добавил, что службы спасения приведены в полную готовность.

По данным МЧС, ухудшение погоды в московском регионе ожидается во второй половине дня 21 апреля. К вечеру субботы температура воздуха понизится. В ночь на 22 апреля возможны мокрый снег и дождь. Сильный ветер в воскресенье сохранится, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Оранжевый» уровень из-за сильного ветра также объявлен в Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях.

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