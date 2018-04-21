Политика

Новости

Адвокат Весельницкая рассказала о встрече со следователями сената США

Российский адвокат Наталья Весельницкая дала показания следователям комиссии сената США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. «Следователей интересовали вопросы, связанные с моими контактами с представителями из США. Сама встреча произошла 26 марта в Берлине», – рассказала Весельницкая «Интерфаксу».

По ее словам, допрос проходил в закрытом режиме. «Мои показания касались не только моих знаний о фактах, в которых я непосредственно участвовала. Американских следователей интересовали мои аналитические выкладки, которыми я с ними охотно делилась, относительно связей между людьми, которые стояли за "досье Трампа", и командой Уильяма Браудера», – отметила адвокат.

Весельницкая заявила, что у нее не было никаких контактов с людьми из окружения Дональда Трампа. «У меня была лишь встреча с другом сына одного из моих клиентов – Дональдом Трампом-младшим», – сказала она. Эта встреча носила частный характер и не имела никакого отношения к президентским выборам, подчеркнула адвокат.

Ранее стало известно, что в июне 2016 г. сын кандидата в президенты США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – встречался с Натальей Весельницкой, которая якобы располагала компрометирующей информацией о Хиллари Клинтон.

Американские спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва отвергает обвинения.

В пятницу, 20 апреля, Демократическая партия США подала иск к России, предвыборному штабу Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью помешать выиграть на выборах кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп и его связи с Россией