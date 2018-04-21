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Собянин уточнил число пострадавших из-за непогоды в Москве

В московские больницы доставлены 12 человек, пострадавших в результате непогоды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter. Один ребенок погиб. «Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», – написал он.

В субботу в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столице наблюдаются сильный ветер с порывами до 22 м/с, гроза, ливень. Штормовой ветер повалил сотни деревьев, сообщил Собянин. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20.00 до 22.00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», – добавил мэр.

Точных данных о пострадавших в Московской области нет. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Москве и Подмосковье в общей сложности пострадали 17 человек. Один мужчина в Мытищах погиб.