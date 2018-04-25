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Преемник Тулеева в 2017 году не заработал ничего

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, ранее занимавший пост генерального директора компании «Колмар», не задекларировал никаких доходов за 2017 г. и I квартал 2018 г. Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная на сайте местной администрации.

Согласно декларации, Цивилев владеет лишь мотоциклом Spyder BRP Can-Am. Врио губернатора не имеет в собственности или пользовании объектов недвижимости. В графе «декларированный годовой доход» в период с 1 января 2017 г. по 31 марта 2018 г. - прочерк.

При этом у супруги Цивилева Анны доход за этот же период составил 12 171 609 руб. Жена врио губернатора владеет тремя квартирами общей площадью около 170 кв. м, двумя земельными участками: 37 и 1796 кв. м, а также тремя машиноместами. Анне Цивилевой принадлежат три автомобиля: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоход Yamaha VT 700.

Цивилев начал работать в Кузбассе на посту заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в марте. До этого он был гендиректором и владел 70% группы «Колмар». После перехода на должность в администрации Кемеровской области бизнесмен подарил 70% группы, которыми владел, супруге.

Врио губернатора он был назначен с 1 апреля, после того как губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. Президент Владимир Путин принял отставку Тулеева вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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