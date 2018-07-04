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Siri прервала выступление министра обороны Великобритании в парламенте

Выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в палате общин было неожиданно прервано голосовым помощником Siri в iPhone чиновника, отреагировавшим на слово «Сирия». Видео происшедшего разместило на своем сайте издание The Guardian.

Министр выступал с докладом о борьбе с терроризмом, в частности, с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России). Уильямсон упомянул террористов, остающихся на территории Сирии, после чего его перебила Siri: голосовой помощник предложил посмотреть материалы, которые он нашел в интернете по запросу «Сирия».

Уильямсон прервал речь, чтобы достать iPhone из кармана пиджака и отключить его. Он извинился перед парламентариями и пошутил, что нечасто человека перебивает собственный мобильный телефон. После чего продолжил выступление.

BBC со ссылкой на неназванный источник, близкий к министру, пишет, что Уильямсон обычно не берет iPhone на закрытые совещания и другие мероприятия, где обсуждаются конфиденциальные вопросы, поэтому никакой угрозы утечек нет.

Включенная Siri постоянно «прислушивается» к речи владельца смартфона, чтобы отреагировать на его призыв «Сири» и начать выполнять его команды, а в случае с Уильямсоном помощник, вероятно, перепутал слово «Сири» и «Сирия», отмечает Business Insider.

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