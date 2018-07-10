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Замдекана юридического факультета МГУ подозревают в хищениях на 39 млн рублей

Тверской суд Москвы во вторник, 10 июля, санкционировал арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, сообщает «РИА Новости». Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Степанов-Егиянц вступил в сговор с группой лиц и «с использованием поддельного паспорта» исключил директора компании «Автофинанс» из списка владельцев. После этого были похищены принадлежащие компании деньги и автомобили на сумму 39 млн руб. По словам следователя, местонахождение 25 млн руб. уже установлено.

Преподаватель арестован до 7 сентября, его адвокаты пообещали обжаловать арест подзащитного, который не признает свою вину. Еще одна фигурантка дела – Ольга Васильева – признала свою вину на очной ставке и находится под домашним арестом.

Владимир Степанов-Егиянц – доктор юридических наук, с июля 2017 г. исполняющий обязанности заведующего кафедрой уголовного права и криминологии. Также он является заместителем декана юридического факультета МГУ по учебно-методической работе. Степанов-Егиянц родился 2 апреля 1981 г. В 2002 г. окончил дневное отделение юрфака факультета МГУ им. Ломоносова, а в 2004 г. с отличием – Западную Калифорнийскую школу права, получив степень магистра. Входит в экспертный совет управления президента РФ по противодействию коррупции.