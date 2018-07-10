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Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец пришел в сознание

Британец Чарли Роули, предположительно отравленный нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, пришел в сознание, передает Reuters. В районной больнице Солсбери, куда в бессознательном состоянии были доставлены Роули и его подруга Дон Стерджес, сообщили, что в состоянии мужчины наблюдаются небольшие, но существенные улучшения.

«Мы видели небольшое, но значительное улучшение состояния Чарли Роули», - рассказала заведующая больницей Лорна Уилкинсон. «Сейчас о находится в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании», - отметила она.

Роули и Стерджес были обнаружены 10 дней назад без сознания с симптомами тяжелого отравления. В Скотленд-ярде считают, что госпитализированные были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже, 8 июля, 44-летняя Стерджес скончалась.