Экс-министр здравоохранения Дагестана заподозрен в создании ОПГ для хищений из бюджета
Управление МВД по Дагестану возбудило новое уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения республики Танки Ибрагимова. Его подозревают в создании организованной преступной группы (ОПГ) для хищения госсредств, передает ТАСС.
«Возбуждено уголовное дело на экс-министра здравоохранения и других должностных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере», - уточнили в МВД. Фигуранты дела подозреваются в хищениях средств республиканского и федерального бюджетов, в частности в хищении 44 млн руб. путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн руб. при исполнении обязательств по поставке лекарств для нужд медицинских учреждений Дагестана.
Ибрагимова задержали 7 июля после обысков в его доме. Также в этот день был задержан его заместитель. 9 мая этого года Кировский суд Махачкалы отправил экс-министра под домашний арест.