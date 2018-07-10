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Минобороны России опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Минобороны России опровергло сообщение о том, что в Сирии в результате теракта якобы погибли российские военнослужащие, передает «Интерфакс». «Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дэйр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», - заявили в российском ведомстве.

В Минобороны отметили, что некоторые СМИ со ссылкой на информационные ресурсы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) сообщили ранее якобы о гибели в Сирии российских военных в результате теракта. В Минобороны назвали эту информацию «очередным фейком».

Сообщение об успешном теракте против «русских и сирийских военных» в СМИ появилось 9 июля. Согласно информации группировки «Вилаята Хуран», подконтрольной ИГИЛ, во время теракта недалеко от города Дураа, рядом с границей Иордании, погибли 40 и были ранены еще 20 человек.