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Суд оштрафовал Алехину из Pussy Riot за уклонение от обязательных работ

Мировой суд Кунцевского района оштрафовал участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Светлану Сидоркину. Суд обязал Алехину выплатить штраф в размере 400 000 руб.

«Судья признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.25 КоАП», — пояснила адвокат.

Ранее суд назначил Алехиной 140 часов обязательных работ за две акции протеста в этом году возле здания ФСБ. Приставы задержали Алехину 9 июля в Измайловском суде Москвы, где рассматривается иск Нижегородской исправительной колонии № 2 о защите чести и достоинства. Ответчиком является участница Pussy Riot.

В августе 2012 г. Хамовнический суд приговорил Алехину к двум годам колонии за акцию в храме Христа Спасителя. Через год ее перевели из Пермского края в Нижегородскую женскую исправительную колонию № 2. В декабре 2013 г. Алехина вышла на свободу по амнистии.