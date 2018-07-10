Новости
Политика
Новости

Суд оштрафовал Алехину из Pussy Riot за уклонение от обязательных работ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мировой суд Кунцевского района оштрафовал участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Светлану Сидоркину. Суд обязал Алехину выплатить штраф в размере 400 000 руб.

«Судья признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.25 КоАП», — пояснила адвокат.

Ранее суд назначил Алехиной 140 часов обязательных работ за две акции протеста в этом году возле здания ФСБ. Приставы задержали Алехину 9 июля в Измайловском суде Москвы, где рассматривается иск Нижегородской исправительной колонии № 2 о защите чести и достоинства. Ответчиком является участница Pussy Riot.

В августе 2012 г. Хамовнический суд приговорил Алехину к двум годам колонии за акцию в храме Христа Спасителя. Через год ее перевели из Пермского края в Нижегородскую женскую исправительную колонию № 2. В декабре 2013 г. Алехина вышла на свободу по амнистии.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Азербайджане во время беспорядков убили двоих полицейских

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На западе Азербайджана погибли двое полицейских, пытавшихся пресечь беспорядки в городе Гяндже, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

«В ходе несанкционированного митинга в результате ударов колото-режущими предметами убиты замначальника главного управления полиции города Гянджи Ильгар Балакишиев и замначальника Низамнской районной полиции Самад Аббасов. Задержаны 40 человек, возбуждено уголовное дело», — уточнили в МВД.

Ранее МВД по факту нападения на главу города Гянджи и его телохранителя возбудило уголовное дело. В преступлении подозревают 35-летнего гражданина России Юниса Сафарова. Он был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Правоохранительные органы рассматривают нападение как «заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники» для последующего захвата власти в стране насильственным путем. Расследование дела взял под контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Стиль жизни
Новости

Сборная Франции победила Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сборная Франции обыграла команду Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу со счетом 1:0. Матч состоялся на стадионе в Санкт-Петербурге. 

На 51-й минуте мяч в ворота бельгийской сборной отправил Самуэль Юмтити.

В финале сборная Франции сыграет с победителем пары Англия - Хорватия (игра состоится в московских «Лужниках» 11 июля). Сборная Бельгии поборется в матче за третье место 14 июля в Санкт-Петербурге.

Самые яркие фотографии матчей 1/4 финала чемпионата мира

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны России опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны России опровергло сообщение о том, что в Сирии в результате теракта якобы погибли российские военнослужащие, передает «Интерфакс». «Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дэйр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», - заявили в российском ведомстве.

В Минобороны отметили, что некоторые СМИ со ссылкой на информационные ресурсы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) сообщили ранее якобы о гибели в Сирии российских военных в результате теракта. В Минобороны назвали эту информацию «очередным фейком».

Сообщение об успешном теракте против «русских и сирийских военных» в СМИ появилось 9 июля. Согласно информации группировки «Вилаята Хуран», подконтрольной ИГИЛ, во время теракта недалеко от города Дураа, рядом с границей Иордании, погибли 40 и были ранены еще 20 человек.

Выбор редактора
Политика
Новости

Экс-министр здравоохранения Дагестана заподозрен в создании ОПГ для хищений из бюджета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление МВД по Дагестану возбудило новое уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения республики Танки Ибрагимова. Его подозревают в создании организованной преступной группы (ОПГ) для хищения госсредств, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело на экс-министра здравоохранения и других должностных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере», - уточнили в МВД. Фигуранты дела подозреваются в хищениях средств республиканского и федерального бюджетов, в частности в хищении 44 млн руб. путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн руб. при исполнении обязательств по поставке лекарств для нужд медицинских учреждений Дагестана.

Ибрагимова задержали 7 июля после обысков в его доме. Также в этот день был задержан его заместитель. 9 мая этого года Кировский суд Махачкалы отправил экс-министра под домашний арест.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

В Италии умер один из основателей модного дома Benetton

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Италии в возрасте 74 лет скончался один из основателей модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон, передают RAI и WWD.

Карло Бенеттон был младшим из братьев Бенеттонов, основавших одноименный бренд. Он умер в городе Тревизо (Венеция) после продолжительной болезни.

У Карло Беннеттона осталось четверо детей. В компании он занимал пост вице-президента.

Выбор редактора
Политика
Новости

Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец пришел в сознание

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британец Чарли Роули, предположительно отравленный нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, пришел в сознание, передает Reuters. В районной больнице Солсбери, куда в бессознательном состоянии были доставлены Роули и его подруга Дон Стерджес, сообщили, что в состоянии мужчины наблюдаются небольшие, но существенные улучшения.

«Мы видели небольшое, но значительное улучшение состояния Чарли Роули», - рассказала заведующая больницей Лорна Уилкинсон. «Сейчас о находится в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании», - отметила она.

Роули и Стерджес были обнаружены 10 дней назад без сознания с симптомами тяжелого отравления. В Скотленд-ярде считают, что госпитализированные были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже, 8 июля, 44-летняя Стерджес скончалась.

Выбор редактора
Политика
Новости

Володин рассказал об отказе от уголовного наказания за исполнение антироссийских санкций

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума готова отказаться от нормы об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против России) есть консенсус у всех - у делового сообщества, у экспертов, у депутатов», - передал «Интерфакс» слова спикера Госдумы.

По первой части законопроекта - об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций - Госдума также скорректировала позицию. «Эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить», - отметил Володин. На вопрос, возможно ли полное изъятие этой нормы из законопроекта, Володин ответил утвердительно.

По словам спикера, «наша задача - создавать условия для привлечения инвестиций и делать все, чтобы их объем рос».

В первой редакции законопроекта, подготовленного Володиным, был прописан срок до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств (например, за отказ работать с попавшими под санкции российскими компаниями) и уголовная ответственность за действия, способствующие принятию новых антироссийских санкций.

Документ вызвал резко отрицательную реакцию бизнеса, указавшего, что такие нормы равносильны запрету на иностранные инвестиции. «Боюсь, что в выборе попасть под американские санкции или списать российские инвестиции [иностранные инвесторы] выберут второе», - заявил, в частности, в интервью Reuters президент Сбербанка Герман Греф.

Сейчас в Госдуме обсуждают, нужно ли сохранить административную ответственность для бизнеса за исполнение антироссийских санкций на территории России. Володин не исключил, что нижняя палата рассмотрит проект закона еще на весенней сессии (заканчивается в конце июля).

Выбор редактора
Финансы
Новости

Правительство решило снизить порог заявительного возмещения НДС на 5 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), снижающие с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. порог уплаченных за три года налогов, дающий право на заявительный порядок возмещения НДС.

«Предлагается снизить порог уплаченных за три года налогов, дающих право на заявительный порядок возмещения НДС без банковской гарантии с 7 до 2 млрд руб. и повысить возможность доступа к поручительству для обеспечения возврата НДС в заявительном порядке с 20% до 50% стоимости активов», - пояснил замминистра финансов Илья Трунин. Его слова приводит «Интерфакс».

Право на применение заявительного порядка возмещения НДС имеют компании, у которых совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченная за три календарных года, предшествующих году, в котором подается заявление, превышает установленный порог (сейчас - 7 млрд руб.).

«Когда в 2010 г. мы вводили уведомительный порядок, для нас это был шаг, которого мы опасались, это была антикризисная мера. Мы говорили, что будем поэтапно допускать налогоплательщиков к этому изменению. Я напомню, что сначала порог был 10 млрд руб., потом мы договорились, что, может быть, в перспективе порога не будет никакого, когда система администрирования будет отлажена, потом мы снизим до 7 млрд руб., а сейчас предлагаем снизить до 2 млрд руб. Это вполне нормальная работа, связанная с улучшением налогового администрирования», - добавил замминистра финансов.

«У нас с вами заявительный порядок показал, что там нет какого-то потока злоупотреблений. Мы считаем, что нужно снижать этот порог и что это не создаст рисков для бюджета», - сказал глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

«Реал» сообщил о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Португальский футболист Криштиану Роналду перешел в итальянский клуб «Ювентус». Об этом говорится в сообщении испанского «Реала», в котором до недавнего времени играл Роналду.

«Сегодня «Реал» хочет выразить свою благодарность игроку, который оказался лучшим в мире», – говорится в сообщении: «Реал» навсегда останется твоим домом». Помимо завоеванных титулов, достигнутых трофеев и триумфов, Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и самосовершенствования, отмечается там же. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 451 голом в 438 играх, отмечает «Реал».

Роналду играл в «Реале» почти 10 лет. Сообщения о том, что он может покинуть клуб, появились весной. Сумма трансфера неизвестна. Она может достигать 100 млн евро, а зарплата Роналду – 30 млн евро в год, писала ранее испанская газета Marca.

Криштиану Роналду - трехкратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы 2016 г., многократный победитель чемпионатов Англии и Испании. На чемпионате мира в России Роналду забил четыре гола, но сборная Португалии завершила выступление в 1/8 финала.

В рейтинге самых богатых спортсменов мира по версии Forbes 33-летний Роналду занимает третье место. Издание оценивает его состояние в $108 млн.

Как встречали Роналду в России

Финансы
Новости

ВТБ восстановил работу мобильного приложения и интернет-банка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВТБ восстановил работу мобильного приложения и интернет-банка. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе банка. Проблемы с доступом к сервисам банка наблюдались из-за проблем у партнера кредитной организации.

«Работоспособность систем восстановлена. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение ВТБ работает некорректно. При входе в мобильное приложение отображались счета и карты клиента, после чего появлялось сообщение: «Система временно недоступна». С 14.41 мск в приложение невозможно было войти.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Airbus переименовал новый самолет Bombardier в А220

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Европейский авиаконцерн Airbus представил новую линейку узкофюзеляжных самолетов - A220-100 и A220-300. Так теперь будут называться разработанные канадской Bombardier новые региональные авиалайнеры CSeries CS100 и CS300. Стоимость программы CSeries оценивается в $6 млрд, портфель заказов - около 400 штук.

«Сегодня важнейший день в истории Airbus и Bombardier. A220 стал полноправным членом нашего семейства, и мы готовы раскрывать весь его потенциал для наших заказчиков, акционеров, пассажиров и работников», - заявил Гийом Фори, президент подразделения коммерческих самолетов Airbus. «Мы полностью поддерживаем переименование. Это ясно показывает рынку, что за программой стоит вся мощь Airbus, что должно повысить продажи и уменьшить ее стоимость», - говорится в сообщении Bombardier

Airbus закрыл сделку по приобретению 50,01% в проекте CSeries совсем недавно - в начале июля. У Bombardier осталось 31%, у инвестфонда Квебека - 19%. По заверениям разработчиков, расход топлива A220-300 будет на 20% ниже, чем у Boeing 737-300.

На минувшей неделе конкурент Airbus - американский Boeing объявил о поглощении бразильской Embraer, оцененной в $4,75 млрд. Эта сделка должна укрепить позиции в противостоянии с Airbus на рынке узкофюзеляжных региональных самолетов за счет включения в портфель прямого конкурента A220 - самолета Embraer E-Jet E2.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото