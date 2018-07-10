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В Азербайджане во время беспорядков убили двоих полицейских

На западе Азербайджана погибли двое полицейских, пытавшихся пресечь беспорядки в городе Гяндже, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

«В ходе несанкционированного митинга в результате ударов колото-режущими предметами убиты замначальника главного управления полиции города Гянджи Ильгар Балакишиев и замначальника Низамнской районной полиции Самад Аббасов. Задержаны 40 человек, возбуждено уголовное дело», — уточнили в МВД.

Ранее МВД по факту нападения на главу города Гянджи и его телохранителя возбудило уголовное дело. В преступлении подозревают 35-летнего гражданина России Юниса Сафарова. Он был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Правоохранительные органы рассматривают нападение как «заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники» для последующего захвата власти в стране насильственным путем. Расследование дела взял под контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.