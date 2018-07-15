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Путин предложил ввести облегченный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

Власти России готовы ввести специальный визовый режим для возвращающихся в Россию иностранных болельщиков ЧМ-2018. Об этом президент России Владимир Путин заявил накануне вечером на концерте звезд мировой оперы в Большом театре. В театральной ложе с Путиным был президент FIFA Джанни Инфантино.

«Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более что потенциал этого знакомства неисчерпаем», - цитирует президента России «Интерфакс».

«Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 г. в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, надеюсь, мы оправдали это доверие», - сказал Путин. Инфантино в ответ поблагодарил Россию за «лучший в истории» футбольный чемпионат. «Этот чемпионат показал, что Россия является по-настоящему футбольной страной», - отметил президент FIFA.

По данным МИД России, во время чемпионата страну посетили свыше 2 млн иностранных болельщиков.

Сегодня в Москве на стадионе «Лужники» состоится финальный матч ЧМ-2018. За звание чемпиона сразятся сборные Франции и Хорватии, выбившей российскую сборную в четвертьфинале. Накануне в матче за третье место сборная Англии уступила Бельгии 0:2.