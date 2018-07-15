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Туск рассказал об отношении Трампа к политике России на Украине

Президент США Дональд Трамп больше понимает политику России в отношении Украины, чем саму Украину, причем эта восточноевропейская страна не находится в центре его интересов, рассказал председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24. По его оценке, это «плохая новость» в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«В разговорах со мной президент Трамп не скрывал, что не испытывает большого энтузиазма по отношению к Украине и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», - сказал Туск (цитата по «Украинской правде»).

По мнению Туска, президент США «демонстрирует повышенную неприязнь к ЕС и НАТО», в то время как его «приятие людей типа лидера КНДР [Ким Чен Ына], президента Путина или президента [Турции Реджепа] Эрдогана заметно и отчетливо».

По словам председателя Европейского совета, Восточная Европа в целом не находится в центре интересов Трампа. «Президент Трамп очевидно намерен сбалансировать отношения с Европой в целом, Россией, Китаем и другими мировыми державами. Если кому стоит волноваться об этом, это той части Европы, к которой принадлежит и Польша», - сказал Туск на канале TVN24.

По сообщению Buzzfeed, в июне на саммите G7 Трамп заявил, что Крым является российским, поскольку там живут русскоязычные люди. Кроме того, он усомнился в перспективах финансовой помощи Киеву, отметив, что «Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире».