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Премьер Венгрии посетовал на санкции на встрече с Путиным

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным сказал, что «сожалеет» о санкциях Евросоюза, признав, что они мешают сотрудничеству Москвы и Будапешта.

«Из-за этих мер мы теряем возможности. Если бы не санкции, мы могли бы больше сотрудничать», - цитирует Орбана «Интерфакс». Премьер Венгрии согласился с российским президентом в том, что и в существующих условиях двустороннее сотрудничество «развивается прекрасно». «В прошлом году рост товарооборота составил 25%. Даже чуть больше, по нашим данным. В этом году за I квартал он тоже растет примерно такими же темпами», - сказал Путин.

Орбан также выразил готовность проинформировать Путина о саммите НАТО, в котором он участвовал на минувшей неделе.

Путин поблагодарил премьера Венгрии за то, что тот приехал в Москву на финал ЧМ-2018: «Вы обещали приехать на чемпионат мира и выполнили свое обещание». Орбан ответил, что сочувствует тем, кто сейчас не в России. «Тот, кто здесь сейчас не может быть, может только сожалеть об этом. Я себе не враг, поэтому я здесь», - пошутил венгерский премьер.

В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Орбан приедет в Россию с визитом в сентябре.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежегодно Венгрия импортирует 6,8 млрд кубометров газа, в основном из России.

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Бизнес
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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности McDonald's в США

Ведомости
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Роспотребнадзор выпустил предостережение о вспышке паразитарного заболевания - циклоспороза - в США, источниками которого являются салаты в сети быстрого питания McDonald's.

Ссылаясь на Департамент здравоохранения штата Иллинойс, российский регулятор пишет, что с середины мая 2018 г. по первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, «предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's». Сейчас более 3 000 заведений этой сети в 14 штатах прекратили продажу подозрительных салатов. Возможным источником заражения паразитами названы овощи компании Del Monte

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Циклоспороз - паразитарное заболевание. Циклоспоры - внутриклеточные паразиты, поражающие тонкий кишечник. К основным симптомам относятся водянистая диарея, утомляемость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, метеоризм и чувство распирания в животе, в некоторых случаях возникают боли в животе и боли в мышцах.

Чтобы не заболеть циклоспорозом, Роспотребнадзор рекомендует есть только свежие овощи и зелень, тщательно промывать их и обдавать кипятком, тщательно мыть руки при приготовлении салатов и за столом, делать салаты в небольшом количестве, чтобы не хранить их в готовом виде.

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Политика
Новости

Силуанов рассказал о причине совпадения реформы пенсий с ЧМ-2018

Ведомости
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Причина совпадения по времени одобрения пенсионной реформы и чемпионата мира по футболу в России - чистая случайность, заявил сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в программе Владимира Познера. Более того, никакой «многоходовки» со снижением пенсионного возраста не планируется, отметил министр.

«Здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», - сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, причиной того, что законопроект поступил в правительство в день начала ЧМ-2018 - 14 июля - было то, что «дошлифовывались отдельные моменты». В этот же день сборная России с разгромным счетом - 5:0 - выиграла у Саудовской Аравии. Через день законопроект внесли в Госдуму.

Силуанов напомнил, что повышение пенсионного возраста в ведомствах обсуждалось месяцами. «Мы тоже в министерстве финансов, да и в правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго - задолго до принятия окончательного решения», - сказал первый зампред правительства.

На вопрос Познера, не предполагается ли затем снизить новый пенсионный возраст, Силуанов ответил, что параметры окончательные: «Вы знаете, мы такими двухходовками не занимаемся». На уточняющий вопрос идет ли речь о 63 годах для женщин и 65 годах для мужчин, министр ответил утвердительно. «Абсолютно. Абсолютно так», - сказал зампред правительства.

Силуанов вновь повторил, что дефицит Пенсионного фонда составляет 1 трлн руб., и компенсировать его из других источников невозможно.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
Новости

Путин передал Катару «мяч полномочий» и обещал поделиться опытом

Ведомости
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Сегодня в Гербовом зале Кремля прошла символическая церемония передачи полномочий на проведение чемпионата мира по футболу от России Катару.

В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани «мяч полномочий» - тот самый мяч, которым сегодня, в финальном матче ЧМ-2018 в «Лужниках», сыграют сборные Франции и Хорватии. На церемонии присутствовал президент FIFА Джанни Инфантино.

Таким образом, Катар официально вступил в права на проведение следующего чемпионата мира по футболу - ЧМ-2022. Эмир Катара в ответном слове пообещал приложить «максимальные усилия», чтобы приветствовать всех гостей и повторить успех российской сборной.

Путин заверил Катар, что Россия поделится опытом проведения ЧМ по футболу. «Разумеется, мы готовы поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года с нашими друзьями в Катаре, - сказал Путин. - Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию - объединять людей, объединять страны и континенты».

«После выступления нашей сборной на этом чемпионате мы будем ждать от нее на следующем чемпионате еще больших результатов», - сказал президент России в ходе церемонии.

До начала финальной игры у Путина запланированы встречи в Кремле с главами двух стран, играющих в финале, - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Триумф и отчаяние. Яркие моменты полуфинала чемпионата мираФото

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Политика
Новости

Тереза Мэй рассказала о совете Трампа по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня рассказала BBC, какой именно подход к выходу из ЕС (Brexit) ей предлагал президент США Дональд Трамп в ходе недавней встречи в Лондоне. На совместной пресс-конференции Трамп сказал, что «дал ей [Терезе Мэй] предложение - не хочу говорить совет - и, думаю, она сочла его слишком жестким», но не раскрыл сути предложения.

«Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом. Судиться. Не вступать в переговоры - подавать иск», - сказала Мэй, подтвердив, что действительно сочла совет «чересчур жестким».

При этом президент США считает, что, раз вступив в переговоры по Brexit, Великобритания уже не должна от них отказываться. «Он сказал мне: "Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике", - отметила премьер.

Сегодня Мэй опубликовала заявление по поводу Brexit на своей странице в Facebook, в котором вновь подчеркнула готовность бороться за приемлемые для страны условия выхода из ЕС. «Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Дональд Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Правительство Великобритании предпочло «мягкий» вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Однако Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

Как Трампа встретили в Европе

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Политика
Новости

Туск рассказал об отношении Трампа к политике России на Украине

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп больше понимает политику России в отношении Украины, чем саму Украину, причем эта восточноевропейская страна не находится в центре его интересов, рассказал председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24. По его оценке, это «плохая новость» в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«В разговорах со мной президент Трамп не скрывал, что не испытывает большого энтузиазма по отношению к Украине и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», - сказал Туск (цитата по «Украинской правде»).

По мнению Туска, президент США «демонстрирует повышенную неприязнь к ЕС и НАТО», в то время как его «приятие людей типа лидера КНДР [Ким Чен Ына], президента Путина или президента [Турции Реджепа] Эрдогана заметно и отчетливо».

По словам председателя Европейского совета, Восточная Европа в целом не находится в центре интересов Трампа. «Президент Трамп очевидно намерен сбалансировать отношения с Европой в целом, Россией, Китаем и другими мировыми державами. Если кому стоит волноваться об этом, это той части Европы, к которой принадлежит и Польша», - сказал Туск на канале TVN24.

По сообщению Buzzfeed, в июне на саммите G7 Трамп заявил, что Крым является российским, поскольку там живут русскоязычные люди. Кроме того, он усомнился в перспективах финансовой помощи Киеву, отметив, что «Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире».

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Политика
Новости

Вашингтон признал снижение интереса России к выборам в США

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Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен признала, что у США нет данных, что Россия и ее спецслужбы намерены вмешиваться в промежуточные выборы 2018 г. «с таким же размахом», как в президентские выборы 2016 г. Тем не менее Россия продолжает усилия по подрыву единства американского общества, заявила она.

По словам Нильсен, американские разведслужбы фиксируют «настойчивые попытки России использовать социальные сети, сочувствующих ей агентов влияния и другие направления для того, чтобы посеять разлад и раскол в американском обществе, причем не обязательно связанный с конкретными политиками и кампаниями».

На минувшей неделе директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что разведка «продолжает наблюдать попытки России воздействовать на американское общество, которые могут повлиять на промежуточные выборы». Накануне он сравнил ситуацию с валом кибератак на инфраструктуру США с валом предупреждений накануне терактов 11 сентября 2001 г. Он назвал Россию в качестве одного из инициаторов этих кибератак.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы в стране в 2016 г. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон. По мнению ЦРУ, это было сделано с целью помочь президенту Дональду Трампу победить на выборах.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будет переизбран весь состав нижней палаты конгресса, а также 35 сенаторов из 100.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Политика
Новости

Путин предложил ввести облегченный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

Ведомости
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Власти России готовы ввести специальный визовый режим для возвращающихся в Россию иностранных болельщиков ЧМ-2018. Об этом президент России Владимир Путин заявил накануне вечером на концерте звезд мировой оперы в Большом театре. В театральной ложе с Путиным был президент FIFA Джанни Инфантино.

«Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более что потенциал этого знакомства неисчерпаем», - цитирует президента России «Интерфакс».

«Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 г. в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, надеюсь, мы оправдали это доверие», - сказал Путин. Инфантино в ответ поблагодарил Россию за «лучший в истории» футбольный чемпионат. «Этот чемпионат показал, что Россия является по-настоящему футбольной страной», - отметил президент FIFA.

По данным МИД России, во время чемпионата страну посетили свыше 2 млн иностранных болельщиков.

Сегодня в Москве на стадионе «Лужники» состоится финальный матч ЧМ-2018. За звание чемпиона сразятся сборные Франции и Хорватии, выбившей российскую сборную в четвертьфинале. Накануне в матче за третье место сборная Англии уступила Бельгии 0:2.

Бизнес
Новости

Лоббист En+ Дерипаски добивается снятия санкций через иностранных дипломатов в США

Ведомости
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Лоббистская компания Mercury LLC из США пытается продвигать так называемый «план Баркера», призванный продемонстрировать независимость попавшей под санкции компании En+ от Олега Дерипаски, через иностранных дипломатов в США. Это следует из раскрытия на сайте Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA) США. У En+ сейчас 48% производителя алюминия UC Rusal.

Mercury, сопредседателем которого является экс-сенатор США Дэвид Виттер, пыталась убедить послов Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки направить в госдепартамент и управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США Дональда Трампа письма в поддержку сокращения контроля Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal. В черновике писем, опубликованных FARA, говорится, что эти меры позволят добиться цели санкций против их «настоящей цели» - самого Дерипаски - без ущерба интересам компаний. По данным агентства AP, такое письмо в середине июня реально отправила посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс.

Представители посольств Франции и Швеции заявили, что их представительства таких писем не направляли. Посольства Германии, Ирландии и Австралии отказались предоставить комментарии.

AP утверждает, что контракт с Mercury стоимостью $109 000 заключил председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. Mercury также занималась лоббированием снятия санкций в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«План Баркера» предполагает формальное выполнение требований минфина США: отказ Дерипаски от контроля над En+ (сейчас ему принадлежит 66%). Дерипаска еще в конце апреля выразил «принципиальное согласие» на сокращение своей доли в En+ до уровня менее 50%. Он также покинул советы директоров En+ и UC Rusal. Кроме того, Дерипаска согласился расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, рассказывали источники «Ведомостей»: по нему En+ признается контролирующим акционером до тех пор, пока владеет не менее 40% UC Rusal.

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Бизнес
Новости

Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения

Ведомости
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Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал создание в России корпорации ракетного двигателестроения. Об этом он сообщил в Twitter после посещения НПО «Энергомаш», под эгидой которого он и предлагает создавать новую корпорацию. Приступить к созданию новой структуры, по словам Рогозина, надо «немедленно».

НПО «Энергомаш» - головное предприятие интегрированной структуры, объединившей российские предприятия ракетного двигателестроения, сообщается на сайте «Энергомаша». В состав этой структуры включены ПАО «Протон-ПМ» (изготовитель двигателей РД-275М для ракеты-носителя «Протон-М») и АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (разработчик и изготовитель двигателей для верхних ступеней ракет «Союз» и «Ангара»).

Создать холдинг, объединяющий производителей двигателей для ракет, Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в «Роскосмос») предлагала еще в 2015 г. Предложение одобрили наблюдательный совет ОРКК в октябре 2016 г. и правление «Роскосмоса» в феврале 2017 г.

«Мы предполагаем, что до конца 2018 г. будет завершено юридическое оформление интегрированной структуры ракетного двигателестроения во главе с НПО «Энергомаш», - говорил в интервью ТАСС глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

По его словам, утвержденная программа стратегических преобразований предприятий ракетного двигателестроения предусматривает создание интегрированной структуры, которая объединит ведущие двигателестроительные предприятия России. Головным предприятием станет НПО «Энергомаш».

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин занял пост гендиректора «Роскосмоса» в конце мая. До него на этом месте с 2015 г. работал Игорь Комаров.

Невеселые старты

Стиль жизни
Новости

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» упал со скалы в походе

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Исполнительный директор «Уралвагонзавода», депутат заксобрания Свердловской области Владимир Рощупкин сорвался со скалы во время похода и был госпитализирован с серьезными травмами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, несчастный случай произошел в пятницу, 13 июля, на реке Чусовой.

В результате падения Рощупкин получил рваные раны и травму головы, его эвакуировали в больницу Екатеринбурга на вертолете, рассказал источник. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона передает, что в больнице провели операцию, сейчас пострадавший чувствует себя хорошо. «Телефоны (Рощупкина) не отвечают. Одно могу сказать — он находится в сознании, госпитализирован», — цитирует «РИА Новости» своего собеседника.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Интерфаксу», что полиция выезжала на место и опросила очевидцев происшествия. Криминальный характер в происшествии не усматривается, сказал он. «По предварительным данным, граждане в одном из живописнейших мест под Нижним Тагилом отдыхали на берегу водоема, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду», - рассказал представитель полиции.

По его словам, у пострадавшего - черепно-мозговая травма и рваные раны тела. Имя пострадавшего Горелых не уточнил.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили «РИА Новости», что не комментируют инцидент. В заксобрании региона и ГУ МЧС по Свердловской области сказали, что информации о происшествии у них нет.

Владимир Рощупкин был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области в 2016 г., сообщается на сайте регионального парламента. Рощупкин входит в комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. В его биографии отмечается, что он работает на «Уралвагонзаводе» с 1985 г. Был мастером, механиком жилищно-коммунального управления, начальником участка, замначальника сборочно-сварочного цеха, начальником цеха общей сборки и испытаний дорожно-строительной техники, начальником сборочного цеха, заместителем гендиректора, директором по производству. С 2010 г. занимает должность исполнительного директора «Уралвагонзавода».

Политика
Новости

Украина закупит вертолеты Airbus на 555 млн евро

Ведомости
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Министерство внутренних дел Украины и французская корпорация Airbus Helicopter в субботу, 14 июля, подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму 555 млн евро. Об этом написал в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что часть расходов по контракту возьмут на себя французские партнеры.

Как сообщила пресс-служба Airbus Helicopter, контракт призван модернизировать вертолетный парк Украины. В сообщении подчеркивается, что вертолеты - гражданские и предназначены для поисково-спасательных и общественных служб, а также для оказания неотложной медицинской помощи. По условиям контракта украинская сторона получит 10 вертолетов модели H145 для проведения операций по охране правопорядка, 24 легких H125 для решения задач санитарной авиации и 21 H225s с высокой грузоподъемностью для проведения поисково-спасательных операций. Первые вертолеты Франция обещает предоставить до конца 2018 г.

Во время встречи с представителями компании президент Украины Петр Порошенко заявил, что, сумма, которая выделена на реализацию контракта, является очень значительной. Он также отметил, что Украина «сейчас отражает российскую агрессию». Поэтому Порошенко попросил компанию переоборудовать часть вертолетов, предоставленных по контракту, так, чтобы ими могли пользоваться Вооруженные силы Украины. Президент также подчеркнул, что часть вертолетов могла бы быть передана для нужд сельской медицины. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

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