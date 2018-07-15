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Премьер Венгрии посетовал на санкции на встрече с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным сказал, что «сожалеет» о санкциях Евросоюза, признав, что они мешают сотрудничеству Москвы и Будапешта.

«Из-за этих мер мы теряем возможности. Если бы не санкции, мы могли бы больше сотрудничать», - цитирует Орбана «Интерфакс». Премьер Венгрии согласился с российским президентом в том, что и в существующих условиях двустороннее сотрудничество «развивается прекрасно». «В прошлом году рост товарооборота составил 25%. Даже чуть больше, по нашим данным. В этом году за I квартал он тоже растет примерно такими же темпами», - сказал Путин.

Орбан также выразил готовность проинформировать Путина о саммите НАТО, в котором он участвовал на минувшей неделе.

Путин поблагодарил премьера Венгрии за то, что тот приехал в Москву на финал ЧМ-2018: «Вы обещали приехать на чемпионат мира и выполнили свое обещание». Орбан ответил, что сочувствует тем, кто сейчас не в России. «Тот, кто здесь сейчас не может быть, может только сожалеть об этом. Я себе не враг, поэтому я здесь», - пошутил венгерский премьер.

В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Орбан приедет в Россию с визитом в сентябре.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежегодно Венгрия импортирует 6,8 млрд кубометров газа, в основном из России.