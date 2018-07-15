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Тереза Мэй рассказала о совете Трампа по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня рассказала BBC, какой именно подход к выходу из ЕС (Brexit) ей предлагал президент США Дональд Трамп в ходе недавней встречи в Лондоне. На совместной пресс-конференции Трамп сказал, что «дал ей [Терезе Мэй] предложение - не хочу говорить совет - и, думаю, она сочла его слишком жестким», но не раскрыл сути предложения.

«Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом. Судиться. Не вступать в переговоры - подавать иск», - сказала Мэй, подтвердив, что действительно сочла совет «чересчур жестким».

При этом президент США считает, что, раз вступив в переговоры по Brexit, Великобритания уже не должна от них отказываться. «Он сказал мне: "Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике", - отметила премьер.

Сегодня Мэй опубликовала заявление по поводу Brexit на своей странице в Facebook, в котором вновь подчеркнула готовность бороться за приемлемые для страны условия выхода из ЕС. «Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Дональд Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Правительство Великобритании предпочло «мягкий» вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Однако Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

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