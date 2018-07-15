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Путин передал Катару «мяч полномочий» и обещал поделиться опытом

Сегодня в Гербовом зале Кремля прошла символическая церемония передачи полномочий на проведение чемпионата мира по футболу от России Катару.

В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани «мяч полномочий» - тот самый мяч, которым сегодня, в финальном матче ЧМ-2018 в «Лужниках», сыграют сборные Франции и Хорватии. На церемонии присутствовал президент FIFА Джанни Инфантино.

Таким образом, Катар официально вступил в права на проведение следующего чемпионата мира по футболу - ЧМ-2022. Эмир Катара в ответном слове пообещал приложить «максимальные усилия», чтобы приветствовать всех гостей и повторить успех российской сборной.

Путин заверил Катар, что Россия поделится опытом проведения ЧМ по футболу. «Разумеется, мы готовы поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года с нашими друзьями в Катаре, - сказал Путин. - Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию - объединять людей, объединять страны и континенты».

«После выступления нашей сборной на этом чемпионате мы будем ждать от нее на следующем чемпионате еще больших результатов», - сказал президент России в ходе церемонии.

До начала финальной игры у Путина запланированы встречи в Кремле с главами двух стран, играющих в финале, - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

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