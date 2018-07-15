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Путин рассказал Макрону о механизме размораживания сотрудничества с Францией

Президент России Владимир Путин во время встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Кремле констатировал, что Россия и Франция восстанавливают замороженные механизмы сотрудничества. Речь идет о росте товарооборота и деятельности большой межпарламентской комиссии.

«Это дает основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время, и выйдем на путь позитивного развития, - сказал Путин. - В этой связи хотел бы отметить, что хороший импульс развитию наших отношений был дан в ходе вашего визита в рамках работы Петербургского экономического форума».

Макрон, который посетит финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия на стадионе «Лужники», ответил, что рад еще раз приехать в Россию, но сегодня его главная цель - «поддержать свою сборную в финале».

Тем не менее президент Франции выразил готовность «продолжить наш диалог, обмен мнениями, который у нас состоялся 24 и 25 мая в Санкт-Петербурге».

Основной орган по торгово-экономическому сотрудничеству России и Франции - созданная в 1996 г. межпарламентская комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества. Ее работа была заморожена в 2015 г., а первое после перерыва заседание возможно до конца лета, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.