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Путин рассказал Макрону о механизме размораживания сотрудничества с Францией

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Президент России Владимир Путин во время встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Кремле констатировал, что Россия и Франция восстанавливают замороженные механизмы сотрудничества. Речь идет о росте товарооборота и деятельности большой межпарламентской комиссии.

«Это дает основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время, и выйдем на путь позитивного развития, - сказал Путин. - В этой связи хотел бы отметить, что хороший импульс развитию наших отношений был дан в ходе вашего визита в рамках работы Петербургского экономического форума».

Макрон, который посетит финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия на стадионе «Лужники», ответил, что рад еще раз приехать в Россию, но сегодня его главная цель - «поддержать свою сборную в финале».

Тем не менее президент Франции выразил готовность «продолжить наш диалог, обмен мнениями, который у нас состоялся 24 и 25 мая в Санкт-Петербурге».

Основной орган по торгово-экономическому сотрудничеству России и Франции - созданная в 1996 г. межпарламентская комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества. Ее работа была заморожена в 2015 г., а первое после перерыва заседание возможно до конца лета, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Участники Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ

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Финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией приостановили из-за выбежавших на поле участников Pussy Riot. Они были одеты в форму полицейских. В Facebook Pussy Riot говорится, что участники движения проводят акцию «Милиционер вступает в игру».

Pussy Riot отмечают, что этой акцией призывают освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

На матче присутствуют президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани.

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Трамп вылетел в Финляндию для встречи с Путиным

Ведомости
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Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Шотландии, где Трамп отдыхал за гольфом, в Финляндию, где завтра, 16 июля, он встретится с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства AP, самолет Трампа вылетел из Глазго вскоре после 16 часов по местному времени. До завтрашнего официального завтрака в программе президента США нет публичных мероприятий.

На предстоящих переговорах лидеры США и России должны затронуть тему Сирии, Украины, а также предполагаемое российское вмешательство в американские выборы. В интервью CBS Трамп сказал, что не имеет «больших ожиданий» от встречи, но надеется «на что-то хорошее».

В Финляндии Трамп завершит свое европейское турне, открывшееся на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Затем американский лидер направился в Великобританию, где встретился с главой британского правительства Терезой Мэй и побывал на чаепитии у королевы Елизаветы II.

После этого Трамп отдохнул на своем гольф-курорте «Трамп Тернберри» в Шотландии, после чего и вылетел в Финляндию.

Как выглядит место встречи Путина и Трампа

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Политика
Новости

Советник Трампа усомнился в выдаче США 12 россиян, обвиняемых в кибератаках

Интерфакс
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Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что сомневается в возможности выдачи США 12 предполагаемых сотрудников российских спецслужб, которым в США предъявлены обвинения в хакерских атаках.

«Довольно странно со стороны Дональда Трампа требовать того, что он не может получить законным путем, - сказал Болтон в интервью ABC. - У России своя позиция, ее можно принимать либо нет: их конституция запрещает выдачу российских граждан». Кроме того, сейчас у США и России нет соглашений по вопросу экстрадиции.

Тем не менее, по мнению Болтона, обвинение 12 гражданам России укрепляет позиции Дональда Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

Трамп в воскресенье заявил, что не исключает, что поднимет вопрос о выдаче обвиняемых Вашингтону на встрече с Путиным. При этом он отметил, что эта история «происходила во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа».

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенштейн сообщил, что власти Соединенных Штатов предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможным связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей национального комитета демократической партии США, комитета по выборам в конгресс демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

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Бизнес
Новости

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности McDonald's в США

Ведомости
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Роспотребнадзор выпустил предостережение о вспышке паразитарного заболевания - циклоспороза - в США, источниками которого являются салаты в сети быстрого питания McDonald's.

Ссылаясь на департамент здравоохранения штата Иллинойс, российский регулятор пишет, что с середины мая 2018 г. по первую декаду июля среди жителей штатов Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, «предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's». Сейчас более 3000 заведений этой сети в 14 штатах прекратили продажу подозрительных салатов. Возможным источником заражения паразитами названы овощи компании Del Monte.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Циклоспороз - паразитарное заболевание. Циклоспоры - внутриклеточные паразиты, поражающие тонкий кишечник. К основным симптомам относятся водянистая диарея, утомляемость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, метеоризм и чувство распирания в животе, в некоторых случаях возникают боли в животе и боли в мышцах.

Чтобы не заболеть циклоспорозом, Роспотребнадзор рекомендует есть только свежие овощи и зелень, тщательно промывать их и обдавать кипятком, тщательно мыть руки при приготовлении салатов и за столом, делать салаты в небольшом количестве, чтобы не хранить их в готовом виде.

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Политика
Новости

Силуанов рассказал о причине совпадения реформы пенсий с ЧМ-2018

Ведомости
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Причина совпадения по времени одобрения пенсионной реформы и чемпионата мира по футболу в России - чистая случайность, заявил сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в программе Владимира Познера. Более того, никакой «многоходовки» со снижением пенсионного возраста не планируется, отметил министр.

«Здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», - сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, причиной того, что законопроект поступил в правительство в день начала ЧМ-2018 - 14 июля, было то, что «дошлифовывались отдельные моменты». В этот же день сборная России с разгромным счетом - 5:0 - выиграла у Саудовской Аравии. Через день законопроект внесли в Госдуму.

Силуанов напомнил, что повышение пенсионного возраста в ведомствах обсуждалось месяцами. «Мы тоже в Министерстве финансов, да и в правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго-задолго до принятия окончательного решения», - сказал первый зампред правительства.

На вопрос Познера, не предполагается ли затем снизить новый пенсионный возраст, Силуанов ответил, что параметры окончательные: «Вы знаете, мы такими двухходовками не занимаемся». На уточняющий вопрос, идет ли речь о 63 годах для женщин и 65 годах для мужчин, министр ответил утвердительно. «Абсолютно. Абсолютно так», - сказал зампред правительства.

Силуанов вновь повторил, что дефицит Пенсионного фонда составляет 1 трлн руб. и компенсировать его из других источников невозможно.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
Новости

Путин передал Катару «мяч полномочий» и обещал поделиться опытом

Ведомости
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Сегодня в Гербовом зале Кремля прошла символическая церемония передачи полномочий на проведение чемпионата мира по футболу от России Катару.

В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани «мяч полномочий» - тот самый мяч, которым сегодня, в финальном матче ЧМ-2018 в «Лужниках», сыграют сборные Франции и Хорватии. На церемонии присутствовал президент FIFА Джанни Инфантино.

Таким образом, Катар официально вступил в права на проведение следующего чемпионата мира по футболу - ЧМ-2022. Эмир Катара в ответном слове пообещал приложить «максимальные усилия», чтобы приветствовать всех гостей и повторить успех российской сборной.

Путин заверил Катар, что Россия поделится опытом проведения ЧМ по футболу. «Разумеется, мы готовы поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года с нашими друзьями в Катаре, - сказал Путин. - Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию - объединять людей, объединять страны и континенты».

«После выступления нашей сборной на этом чемпионате мы будем ждать от нее на следующем чемпионате еще больших результатов», - сказал президент России в ходе церемонии.

До начала финальной игры у Путина запланированы встречи в Кремле с главами двух стран, играющих в финале, - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Триумф и отчаяние. Яркие моменты полуфинала чемпионата мираФото

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Политика
Новости

Тереза Мэй рассказала о совете Трампа по Brexit

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня рассказала BBC, какой именно подход к выходу из ЕС (Brexit) ей предлагал президент США Дональд Трамп в ходе недавней встречи в Лондоне. На совместной пресс-конференции Трамп сказал, что «дал ей [Терезе Мэй] предложение - не хочу говорить совет - и, думаю, она сочла его слишком жестким», но не раскрыл сути предложения.

«Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом. Судиться. Не вступать в переговоры - подавать иск», - сказала Мэй, подтвердив, что действительно сочла совет «чересчур жестким».

При этом президент США считает, что, раз вступив в переговоры по Brexit, Великобритания уже не должна от них отказываться. «Он сказал мне: "Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике", - отметила премьер.

Сегодня Мэй опубликовала заявление по поводу Brexit на своей странице в Facebook, в котором вновь подчеркнула готовность бороться за приемлемые для страны условия выхода из ЕС. «Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Дональд Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Правительство Великобритании предпочло «мягкий» вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Однако Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

Как Трампа встретили в Европе

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Премьер Венгрии посетовал на санкции на встрече с Путиным

Ведомости
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным сказал, что «сожалеет» о санкциях Евросоюза, признав, что они мешают сотрудничеству Москвы и Будапешта.

«Из-за этих мер мы теряем возможности. Если бы не санкции, мы могли бы больше сотрудничать», - цитирует Орбана «Интерфакс». Премьер Венгрии согласился с российским президентом в том, что и в существующих условиях двустороннее сотрудничество «развивается прекрасно». «В прошлом году рост товарооборота составил 25%. Даже чуть больше, по нашим данным. В этом году за I квартал он тоже растет примерно такими же темпами», - сказал Путин.

Орбан также выразил готовность проинформировать Путина о саммите НАТО, в котором он участвовал на минувшей неделе.

Путин поблагодарил премьера Венгрии за то, что тот приехал в Москву на финал ЧМ-2018: «Вы обещали приехать на чемпионат мира и выполнили свое обещание». Орбан ответил, что сочувствует тем, кто сейчас не в России. «Тот, кто здесь сейчас не может быть, может только сожалеть об этом. Я себе не враг, поэтому я здесь», - пошутил венгерский премьер.

В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Орбан приедет в Россию с визитом в сентябре.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежегодно Венгрия импортирует 6,8 млрд кубометров газа, в основном из России.

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Политика
Новости

Туск рассказал об отношении Трампа к политике России на Украине

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп больше понимает политику России в отношении Украины, чем саму Украину, причем эта восточноевропейская страна не находится в центре его интересов, рассказал председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24. По его оценке, это «плохая новость» в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«В разговорах со мной президент Трамп не скрывал, что не испытывает большого энтузиазма по отношению к Украине и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», - сказал Туск (цитата по «Украинской правде»).

По мнению Туска, президент США «демонстрирует повышенную неприязнь к ЕС и НАТО», в то время как его «приятие людей типа лидера КНДР [Ким Чен Ына], президента Путина или президента [Турции Реджепа] Эрдогана заметно и отчетливо».

По словам председателя Европейского совета, Восточная Европа в целом не находится в центре интересов Трампа. «Президент Трамп очевидно намерен сбалансировать отношения с Европой в целом, Россией, Китаем и другими мировыми державами. Если кому стоит волноваться об этом, это той части Европы, к которой принадлежит и Польша», - сказал Туск на канале TVN24.

По сообщению Buzzfeed, в июне на саммите G7 Трамп заявил, что Крым является российским, поскольку там живут русскоязычные люди. Кроме того, он усомнился в перспективах финансовой помощи Киеву, отметив, что «Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире».

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Политика
Новости

Вашингтон признал снижение интереса России к выборам в США

Ведомости
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Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен признала, что у США нет данных, что Россия и ее спецслужбы намерены вмешиваться в промежуточные выборы 2018 г. «с таким же размахом», как в президентские выборы 2016 г. Тем не менее Россия продолжает усилия по подрыву единства американского общества, заявила она.

По словам Нильсен, американские разведслужбы фиксируют «настойчивые попытки России использовать социальные сети, сочувствующих ей агентов влияния и другие направления для того, чтобы посеять разлад и раскол в американском обществе, причем не обязательно связанный с конкретными политиками и кампаниями».

На минувшей неделе директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что разведка «продолжает наблюдать попытки России воздействовать на американское общество, которые могут повлиять на промежуточные выборы». Накануне он сравнил ситуацию с валом кибератак на инфраструктуру США с валом предупреждений накануне терактов 11 сентября 2001 г. Он назвал Россию в качестве одного из инициаторов этих кибератак.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы в стране в 2016 г. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон. По мнению ЦРУ, это было сделано с целью помочь президенту Дональду Трампу победить на выборах.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будет переизбран весь состав нижней палаты конгресса, а также 35 сенаторов из 100.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Политика
Новости

Путин предложил ввести облегченный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

Ведомости
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Власти России готовы ввести специальный визовый режим для возвращающихся в Россию иностранных болельщиков ЧМ-2018. Об этом президент России Владимир Путин заявил накануне вечером на концерте звезд мировой оперы в Большом театре. В театральной ложе с Путиным был президент FIFA Джанни Инфантино.

«Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более что потенциал этого знакомства неисчерпаем», - цитирует президента России «Интерфакс».

«Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 г. в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, надеюсь, мы оправдали это доверие», - сказал Путин. Инфантино в ответ поблагодарил Россию за «лучший в истории» футбольный чемпионат. «Этот чемпионат показал, что Россия является по-настоящему футбольной страной», - отметил президент FIFA.

По данным МИД России, во время чемпионата страну посетили свыше 2 млн иностранных болельщиков.

Сегодня в Москве на стадионе «Лужники» состоится финальный матч ЧМ-2018. За звание чемпиона сразятся сборные Франции и Хорватии, выбившей российскую сборную в четвертьфинале. Накануне в матче за третье место сборная Англии уступила Бельгии 0:2.

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