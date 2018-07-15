Политика

Новости

Советник Трампа усомнился в выдаче США 12 россиян, обвиняемых в кибератаках

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что сомневается в возможности выдачи США 12 предполагаемых сотрудников российских спецслужб, которым в США предъявлены обвинения в хакерских атаках.

«Довольно странно со стороны Дональда Трампа требовать того, что он не может получить законным путем, - сказал Болтон в интервью ABC. - У России своя позиция, ее можно принимать либо нет: их конституция запрещает выдачу российских граждан». Кроме того, сейчас у США и России нет соглашений по вопросу экстрадиции.

Тем не менее, по мнению Болтона, обвинение 12 гражданам России укрепляет позиции Дональда Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

Трамп в воскресенье заявил, что не исключает, что поднимет вопрос о выдаче обвиняемых Вашингтону на встрече с Путиным. При этом он отметил, что эта история «происходила во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа».

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенштейн сообщил, что власти Соединенных Штатов предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможным связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей национального комитета демократической партии США, комитета по выборам в конгресс демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.