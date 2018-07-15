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Трамп вылетел в Финляндию для встречи с Путиным

Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Шотландии, где Трамп отдыхал за гольфом, в Финляндию, где завтра, 16 июля, он встретится с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства AP, самолет Трампа вылетел из Глазго вскоре после 16 часов по местному времени. До завтрашнего официального завтрака в программе президента США нет публичных мероприятий.

На предстоящих переговорах лидеры США и России должны затронуть тему Сирии, Украины, а также предполагаемое российское вмешательство в американские выборы. В интервью CBS Трамп сказал, что не имеет «больших ожиданий» от встречи, но надеется «на что-то хорошее».

В Финляндии Трамп завершит свое европейское турне, открывшееся на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Затем американский лидер направился в Великобританию, где встретился с главой британского правительства Терезой Мэй и побывал на чаепитии у королевы Елизаветы II.

После этого Трамп отдохнул на своем гольф-курорте «Трамп Тернберри» в Шотландии, после чего и вылетел в Финляндию.

Как выглядит место встречи Путина и Трампа