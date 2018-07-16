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Трамп назвал причины ухудшения отношений США и России

Отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, из-за «глупости» США, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник в твиттере. «Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм!» - написал он.

Такую запись Трамп оставил в твиттере за несколько часов до встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна начаться в Президентском дворце в Хельсинки в 13.15 по местному времени (совпадает с московским). По плану сначала президенты России и США побеседуют тет-а-тет, потом - в более широком кругу, с министрами и советниками. По итогам переговоров Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

«Охотой на ведьм» Трамп называет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы, по итогам которых он в 2016 г. стал президентом США. Расследование спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет больше года. На данный момент по делу в качестве обвиняемых проходят 19 человек. Последние обвинения - 12-ти офицерам ГРУ - были предъявлены за три дня до встречи Путина и Трампа, 13 июля. По версии следствия, сотрудники ГРУ взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательного штаба соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Сам Трамп, комментируя новые обвинения, заявил, что его предшественник на посту президента Барак Обама был проинформирован ФБР о возможном вмешательстве в выборы и ничего не сделал.

Как выглядит место встречи Путина и Трампа