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Трамп обвинил Обаму в бездействии во время вмешательства россиян в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту Барака Обаму в бездействии в отношении 12 сотрудников ГРУ, которых сейчас власти США обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 г. Об этом он заявил в твиттере, комментируя предъявленные россиянам обвинения.

«Почему они (администрация Барака Обамы - прим. «Ведомостей») ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о возможном вмешательстве - прим. «Ведомостей») в сентябре перед выборами?» — написал Трамп.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы страны в 2016 г. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон. По мнению ЦРУ, это было сделано с целью помочь Трампу победить на выборах. Спецпрокурор США Роберт Мюллер больше года ведет расследование о попытках Москвы повлиять на выборы. На данный момент обвинения по так называемому «российскому делу» предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Последние обвинения прозвучали во время подготовки встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Ранее Трамп заявил, что намерен на переговорах задать Путину вопрос о вмешательстве России в американские выборы.

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