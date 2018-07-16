Путин рассказал об обсуждении с Трампом новых идей урегулирования ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили во время встречи в Хельсинки новые идеи по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, которые должны быть проработаны на экспертном уровне.
«Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне», - заявил Путин в интервью Первому каналу.
Путин назвал обсуждение этих идей «позитивным элементом движения вперед».
В понедельник, 16 июля произошла первая полноценная встреча Путина и Трампа. Перед переговорами в расширенном составе президенты пообщались тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут встреча наедине длилась 2 часа 10 минут.