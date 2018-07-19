Госдума отказалась убирать из повестки заседания законопроект о пенсионной реформе
Депутатам КПРФ и «Справедливой России» не удалось убедить Госдуму отказаться от рассмотрения в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Представители КПРФ и «Справедливой России» выступили с такой инициативой в самом начале заседания. Они назвали законопроект антиконституционными, а один из выступавших представителей КПРФ предложил дождаться реакции президента Владимира Путина на реформу.
По итогам голосования идею КПРФ и «Справедливой России» поддержали 123 депутата, это менее четверти от их общего числа. «Надо любой вопрос рассматривать, голову в песок не засовывать», – прокомментировал идею бойкота пенсионной реформы спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг, 19 июня, Госдума планирует в первом чтении обсудить правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.