Госдума отказалась убирать из повестки заседания законопроект о пенсионной реформе

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СМИ сообщили об утвержденном Силуановым плане борьбы с санкциями

Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным издания, он был одобрен в начале июля на совещании у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

План призван систематизировать антисанкционное законодательство и нормативные акты. Документ не размещался в открытом доступе, однако значительная часть перечисленных в нем мер уже официально объявлена.

В правительстве до конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям, пишет газета. Сам Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере и вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития будет изучать целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, аналоги которой есть в России. А ФАС и Минэкономразвития предстоит изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей».

Перечень ответных мер включает пять тематических блоков и 17 пунктов. Первый блок касается внешнеэкономической деятельности. Он предусматривает разработку к августу плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов «преимущественно в национальных валютах». Также частью плана является освобождение попавших под санкции лиц от штрафов за невозврат валютной экспортной выручки (такой законопроект уже принят во втором чтении).

Второй блок плана посвящен доступу подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок: в июле Минфин и ЦБ должны будут доложить рабочей группе о том, как обеспечить в России свободный оборот ценных бумаг подсанкционных эмитентов.

Еще один блок касается антимонопольного законодательства, он призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств» и включает в себя возможность ограничений импорта. Работа должна быть завершена к сентябрю, а ситуация с импортом - отслеживаться ежеквартально.

Кроме того, правительство намерено систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции: к августу поправить банковское законодательство, к сентябрю - расширить право правительства выбирать, какую именно информацию оно может закрывать.

План также включает в себя создание специальных административных районов в Калининграде и Приморье (законопроект о российских офшорах принят Думой в первом чтении).

Отдельно Минфин должен подготовить проект «ответных» санкций против Украины, включая возможность «блокирования активов и запрета вывода капитала» для списка украинских физлиц.

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