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Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина при разладе отношений с Москвой

Президент США Дональд Трамп допустил, что может стать для своего российского коллеги Владимира Путина злейшим врагом. Об этом Трамп заявил в интервью CBS.

Трамп уточнил, что «поладить» с Путиным и Россией было бы «хорошо, а не плохо», но если этот путь не сработает, он может стать для российского президента «худшим врагом». Президент США подчеркнул, что и нынешняя его политика по отношению к Путину является более жесткой, а возможно и самой жесткой из тех, что когда-либо проводил Белый дом.

В доказательство Трамп напомнил о введении Белым домом антироссийских санкций и о высылке 60 дипломатов. Отдельно он остановился на критике проекта «Северный поток-2» и поддерживающей его Германии. Ранее Госдепартамент дал понять, что сотрудничество по этому проекту с Россией может повлечь для западных компаний санкционные риски.

Столь жесткой политики в отношении России не проводил ни один американский президент, отметил Трамп. Особенно он раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, который, по версии действующего главы администрации, был для России слишком мягок.

Личная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. В числе обсуждавшихся тем были обозначены Украина, Сирия и КНДР. На следующую встречу, которая может состояться уже осенью, Трамп пригласил Путина в Вашингтон.