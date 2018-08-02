Спецпрокурор Мюллер намерен допросить певца Агаларова
Адвокат российского певца Эмина Агаларова Скотт Балбер сообщил телеканалу NBC News, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, хочет допросить певца о скандально известной встрече в Trump Tower 9 июня 2016 года.
Балбер сообщил, что участвует в переговорах об организации встречи Эмина Агаларова с командой Мюллера, но конкретных договоренностей нет. Агаларов-младший принимал участие в организации встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего и «связанной с Кремлем» российского адвоката Натальи Весельницкой во время предвыборной кампании Дональда Трампа, отмечает телеканал.
Офис спецпрокурора не прокомментировал эту информацию.
В сообщении телеканала не уточняется, стремится ли Мюллер также допросить отца Эмина Агаларова - российского и азербайджанского предпринимателя Араза Агаларова, который, по версии следствия, имел отношение к встрече Трампа-младшего и Весельницкой. Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 года Хиллари Клинтон, но не получил ее.