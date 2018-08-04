Политика

Новости

Актер Стивен Сигал назначен спецпредставителем российского МИДа

Американский актер Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на странице российского МИДа в Facebook.

Его обязанности будут заключаться в содействии дальнейшему развитию отношений России и США в гуманитарной сфере, включая культуру, искусство, молодежную политику.

«Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», – говорится в сообщении МИДа.

Стивен Сигал в 2016 г. получил российское гражданство. В мае этого года актер вместе с супругой был среди гостей, приглашенных на инаугурацию президента Владимира Путина.

Кто пришел на инаугурацию Путина